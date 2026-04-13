Il comitato “Volare alto” ha ufficializzato la candidatura a sindaco di Agrigento di Domenico Incardona, indicando in lui una figura con competenze giuridiche ed economiche ritenute adeguate per affrontare una fase complessa della vita amministrativa cittadina.

Il contesto, infatti, resta segnato da diverse criticità: il Comune è alle prese con carenze di personale, difficoltà sul piano finanziario e verifiche da parte della Corte dei Conti, anche in relazione alle spese sostenute per gli eventi legati al titolo di Capitale italiana della cultura.

Nel presentare la propria candidatura, Incardona ha chiarito che il suo rapporto con Fratelli d’Italia si colloca su un piano culturale e ideale, senza incarichi operativi, sottolineando al contempo la volontà di costruire un progetto inclusivo.

L’iniziativa, secondo quanto spiegato, mira a coinvolgere realtà politiche, sindacali e imprenditoriali disponibili, prendendo le distanze dalle tradizionali dinamiche di spartizione del potere. In questa direzione si inserisce anche la scelta del nome della lista: “Volare alto” intende richiamare un cambio di prospettiva, con l’obiettivo di superare schemi ritenuti ormai superati e proporre un approccio più concreto e meno legato alle logiche di partito.

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