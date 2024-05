Pranzano in un ristorante cinese del Villaggio Mosè con la formula “All you can eat” ma non pagano il conto di 157 euro. E’ accaduto di nuovo ad Agrigento. Ma i titolari del ristorante Jd Sushi, hanno postato le loro foto (oscurando i volti) sui social, oltre a postare lo scontrino, invitandoli a rimediare alla dimenticanza. Protagonisti sono tre coppie con un bambino.

“Si prega agli onesti clienti del tavolo 22 di ritornare al locale a saldare il conto”. E poi l’invito: “Se qualcuno conosce questi signori, è invitato gentilmente a contattare privatamente il ristorante”.

In sostanza dopo aver ordinato, mangiato e bevuto, si sono alzati senza farsene accorgere e sono scappati senza pagare.

Sui social si sono scatenati i commenti: “Che vergogna, ma come si fa”. E un altro: “Questo significa che non hanno rispetto per il lavoro altrui”. Poi c’è chi fa notare che “capita molto spesso”. La risposta dei ristoratori: “Quando uno è già intenzionato a non pagare, non si riesce più a tenerlo sott’occhio, soprattutto quando c’è un po’ di confusione in sala. Queste persone che scappano, escono poi rientrano, escono e rientrano di continuo.

Mettere una guardia? A nostro avviso, è un gesto che dà una sensazione di scomodità (essere controllati) a chi sono onesti, e comporta anche un costo. Per fortuna, sono i casi che capitano raramente, ma capitano”.