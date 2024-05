Lo stop al cantiere per la sistemazione della pista ciclabile di San Leone, abbattuta dalle mareggiate dello scorso inverno e quello per la sistemazione delle rete idrica, ha spinto il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, a convocare una riunione con i vertici del Genio Civile e dell’Aica. Al Genio civile è stato raccomandato di procedere speditamente nei lavori di consolidamento della pista ciclabile al Viale delle Dune a San Leone. I tecnici hanno spiegato che i lavori già in corso hanno subito uno stop legato alle difficoltà di accesso in spiaggia dei mezzi meccanici necessari alle opere.

In merito all’altro cantiere che rallenta il traffico nella stessa zona, l’Aica invece si è impegnata a concludere i lavori entro il mese di maggio. Entrambi i cantieri provocano infatti parecchie e gravi difficoltà alla viabilità della zona, anche in vista della prossima stagione estiva. Il prefetto tiene personalmente monitorata la situazione per prevenire situazioni da gestire con particolare difficoltà la prossima estate.