Porto Empedocle, Ass. Di Betta: stagione estiva positiva,nel 2020 avremo anche noi la Sagra

Porto Empedocle.L’Assessore al turismo Salvatore Di Betta:”stagione estiva positiva,modello pubblico-privato vincente,nel 2020 avremo anche noi la Sagra.”

L’Assessore al turismo e allo spettacolo Salvatore Di Betta,ormai a conclusione della stagione estiva empedoclina, traccia un bilancio positivo della stagione degli eventi che ha fatto da traino per le presenze turistiche attraverso un modello e un binomio vincente tra amministrazione,privati e i tanti volenterosi che si sono spesi per essersi impegnati alla riuscita delle manifestazioni.

“A nome mio e di tutta l’amministrazione Carmina non posso che essere soddisfatto della stagione estiva e del cartellone degli eventi culturali,gastronomici,musicali e di intrattenimento che hanno caratterizzato le serate nella nostra cittadina marinara che,pur in una situazione di oggettive difficoltà finanziarie,ha aperto un varco vincente e un modello da seguire anche in futuro.

Il fatto che mi sono trovato ad organizzare un cartellone a stagione in corso,praticamente da maggio senza una programmazione definita,avrebbe potuto complicare le cose e,invece con l’apertura e un processo virtuoso,sono riuscito a creare le condizioni e a realizzare un cartellone di circa 46 eventi di medio taglio, che hanno intrattenuto migliaia di persone nell’arco di tre mesi rimettendo in moto l’economia locale.

La base di tutto è stato questo nuovo rapporto circolare con la base,con i commercianti,con la Pro-Loco,con le associazioni e i cittadini che si è estrinsecato nella piena e totale collaborazione.L’amministrazione ha agevolato tutte le iniziative possibili dal punto di vista logistico,burocratico e organizzativo,sia il centro storico,sia il rinnovato restyling del Lungomare Nettuno sono stati una vetrina su scala provinciale che hanno riportato entusiasmo e sano divertimento.

Siamo già proiettati a fare meglio,anche i primi dati sulle presenze turistiche nelle strutture ricettive sono positivi con i picchi nel mese di agosto,aspettiamo anche le novità positive da parte degli organi preposti sul nulla osta per i lavori di dragaggio del porto,visto il ritorno dopo molti anni delle navi crociera che sono linfa vitale per il turismo.In un momento di risveglio culturale con Andrea Camilleri e la sua straordinaria penna e storia si sta lavorando per attirare l’attenzione della gente nel ricordo del maestro.

La stagione estiva si chiuderà ufficialmente il 28 settembre,posso annunciare agli empedoclini che il nostro paese nel 2020 alla stessa stregua di altri paesi viciniori avrà una grossa novità,la nascita della Sagra del Pane di San Calogero che abbraccerà momenti di tradizione identitaria,culturale,religiosa e culinaria che saranno una ulteriore offerta per chi vuol credere in questo territorio unico e tipicizzato,tra mare,storia e personaggi di rilevanza culturale che tutti ci invidiano.Oltre all’ormai consolidata festa del mare che sarà riproposta con delle novità sostanziali che avranno ricadute positive per tutto il territorio.

Dei ringraziamenti particolari vanno oltre al Sindaco Ida Carmina per la collaborazione assieme agli uffici comunali e oltre per il supporto tecnico,politico e burocratico non possono che andare poi al Presidente dell’Associazione Light Blue Festival Salvatore Zoppo che,assieme ai commercianti,ha organizzato un’estate al Lido Azzurro dopo tantissimi anni che è una straordinaria base di ripartenza per creare quelle connessioni indispensabili che hanno reso Porto Empedocle vitale nel panorama turistico provinciale.