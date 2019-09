Nuovi indirizzi di studio all’Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Fermi” di Licata

Nuovi indirizzi di studio per l’anno 2020/2021 autorizzati all’Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Fermi” di Licata.

Agrigento 11 settembre 2019

Il Commissario straordinario Girolamo Alberto Di Pisa ha autorizzato l’istituzione di nuovi indirizzi di studio per l’anno 2020/2021 all’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Fermi” di Licata. Due i nuovi indirizzi: “Agricoltura, Sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane” e un nuovo corso serale, percorso di secondo livello nell’indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica”, già attivo nelle ore diurne nella sede dell’Istituto Professionale Industria e Artigianato.

La richiesta di realizzare i nuovi indirizzi di studio per l’anno 2020/2021 è stata inviata dal Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “E. Fermi” di Licata, prof.ssa Amelia Porrello, al Libero Consorzio Comunale di Agrigento. L’istruttoria è stata curata dal Settore Politiche attive del Lavoro e dell’Istruzione.

Per l’attivazione dei nuovi corsi dovranno essere utilizzate le aule già disponibili, oltre agli stessi laboratori degli altri indirizzi di studio. L’autorizzazione del Libero Consorzio è necessaria per la parte relativa ad eventuali oneri finanziari per gli edifici scolastici e per le aule da destinare ai nuovi indirizzi di studio.

Dopo l’autorizzazione del Libero Consorzio toccherà all’Assessorato Regionale all’Istruzione di valutare la documentazione per la creazione di questi nuovi indirizzi.

I nuovi indirizzi scolastici, se autorizzati, contribuiranno a migliorare l’offerta formativa da destinare agli studenti della provincia, creando possibilità di studio e formazione professionale in settori strategici per lo sviluppo della zona di Licata.