Porto Empedocle, perquisito aveva 10 grammi di cocaina. Arrestato agrigentino

E’ stato fermato dai poliziotti delle Volanti per un controllo, e una volta perquisito, addosso aveva dieci grammi di cocaina, pronta per essere spacciata. Le manette ai polsi sono scattate per Giovanni Terrana, poco meno che cinquantenne, di Agrigento, residente a Porto Empedocle. L’operazione antidroga è stata condotta dagli agenti del Commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle. Deve rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

E’ successo, l’altra sera, a seguito di un servizio, finalizzato al contrasto del consumo e smercio di sostanze stupefacenti. Nel corso della perquisizione personale, i poliziotti hanno trovato la cocaina. Da qui è scaturita la decisione di estendere il controllo, presso l’abitazione dell’agrigentino, nel corso del quale, rinvenuto vario materiale per pesare e confezionare le dosi di polvere bianca. E’ stato arrestato, e su ordine del magistrato di turno, accompagnato nella propria abitazione, in regime di arresti domiciliari.