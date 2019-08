Nasce l’ensamble “PercusSuoni” del maestro Alessandro Bruccoleri

L’ensamble “PercusSuoni” nasce dalla volontà del maestro Alessandro Bruccoleri che in sinergia con allievi, e colleghi, hanno lavorato con l’obbiettivo di creare una nuova realtà che di fatto mancava da troppi anni nel nostro territorio. Il gruppo si identifica per la grandissima varietà timbrica dei diversi strumenti a percussioni (marimba, vibrafono, xilofono, glockenspiel ecc), strumenti ad arco come il contrabbasso, strumenti a tastiera come la fisarmonica e a fiato come il sax.

Il repertorio spazia dalla musica originale per percussioni, al latin, tango, rag time jazz e rock. Quello del 12 è un debutto assoluto e l’ensamble si cimenterà nell’esecuzione di un vario programma :da J. S. Bach a Vivaldi, da Piazzolla a R. Galliano, G. H. Green, Botsford, Santana C. Korea ecc.