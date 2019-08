Anziano scippato in strada, carabiniere libero dal servizio acciuffa malvivente

Libero dal servizio, si è accorto di quanto stava accadendo, e senza perdere altro tempo, ha inseguito e bloccato il giovane rapinatore. Un carabiniere, Giuseppe Salvatore Pulici, che presta servizio alla Compagnia di Licata, ha fermato un ragazzo che aveva appena sottratto il portafoglio ad un anziano. Il fatto è accaduto in via Diaz nel centro urbano di Gela.

Il malvivente non ha temuto, che si trovasse in una zona molto frequentata, e in piena mattina. Ha ugualmente agito, prendendo di mira l’anziano, poi nella colluttazione finito a terra. La vittima ha urlato. Il carabiniere si è subito accorto dello scippo, e con un gesto fulmineo ha acciuffato il delinquente.