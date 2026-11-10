Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Palma di Montechiaro, durante un ordinario servizio di controllo del territorio, hanno tratto in salvo un cane di media-grossa taglia, apparentemente riconducibile alla razza Pastore Tedesco, che vagava impaurito al centro della carreggiata lungo la Strada Statale 115, all’altezza del km 219, in direzione Licata. L’episodio si è verificato intorno alle ore 17 del 9 novembre, quando i poliziotti hanno notato la presenza dell’animale in un tratto stradale particolarmente trafficato, dove i veicoli transitavano a velocità sostenuta.

Una situazione di concreto pericolo sia per l’incolumità del cane sia per la sicurezza degli automobilisti, che avrebbero potuto essere coinvolti in incidenti nel tentativo di evitarlo. Gli operatori del Commissariato hanno immediatamente invertito la marcia per raggiungere l’animale e prestargli soccorso. Giunti sul posto, considerata la particolare conformazione del tratto stradale, caratterizzato da una curva in discesa e da una visibilità ridotta, hanno attivato i dispositivi luminosi di emergenza del veicolo di servizio, così da segnalare tempestivamente il pericolo agli automobilisti in transito.

Dopo diversi tentativi e grazie anche all’utilizzo di una corda, i poliziotti sono riusciti ad avvicinare il cane, apparso particolarmente impaurito e disorientato, realizzando un collare di fortuna che ha consentito di contenerlo e condurlo in sicurezza a bordo dell’autovettura di servizio. Una volta accompagnato presso il Commissariato, gli agenti, constatato l’evidente stato di denutrizione dell’animale, si sono immediatamente prodigati per garantirgli un primo ristoro, acquistando acqua e croccantini presso un vicino esercizio commerciale.

Per assicurare al cane un’adeguata sistemazione e custodia, gli operatori hanno inoltre preso contatti con il Servizio Veterinario del Comune di Palma di Montechiaro, concordando le successive modalità di affidamento dell’animale. Un gesto concreto che testimonia, ancora una volta, la vicinanza della Polizia di Stato alla comunità e l’attenzione dei poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro non soltanto alla sicurezza dei cittadini, ma anche alla tutela degli animali, in un’ottica di servizio che mette al centro la protezione della vita e il rispetto di ogni forma di fragilità.

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