Lo spettro della solitudine torna a colpire l’Agrigentino, lasciando dietro di sé una tragedia silenziosa consumatasi tra le mura domestiche. La scoperta è avvenuta a Siculiana, in via Sant’Antonio, dove un intervento delle forze dell’ordine ha svelato la morte di una cinquantaseienne. La donna è stata trovata priva di vita all’interno della propria abitazione, in un contesto di profondo isolamento e abbandono che andava avanti presumibilmente da giorni.

L’accesso forzato all’immobile ha immediatamente svelato uno scenario di profonda sofferenza e degrado. Una volta superata la soglia d’ingresso, i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e i carabinieri della Stazione di Siculiana hanno rinvenuto, all’interno di una delle stanze, il cadavere della donna. Il decesso risaliva ormai a diversi giorni prima, tanto che il corpo si presentava già in avanzato stato di decomposizione.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 insieme al medico legale per effettuare i primi accertamenti di rito, necessari a ricostruire le esatte cause del decesso e a stabilire una datazione della morte. La cinquantaseienne sarebbe morta quasi certamente per un improvviso malore.

Espletate le formalità di legge e ottenuta l’autorizzazione da parte della Procura della Repubblica di Agrigento, la salma è stata ufficialmente affidata al Comune di Siculiana, che si farà carico delle procedure burocratiche e dell’organizzazione delle esequie per l’ultimo saluto alla donna.

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