Incendio al parcheggio pluripiano di Porto Empedocle, si indaga: non esclusa la pista dolosa

Sono in corso le indagini per accertare le cause del vasto incendio che ha devastato il parcheggio pluripiano di Porto Empedocle. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa e, tra le piste al vaglio degli investigatori, c’è anche quella di un possibile attentato incendiario.

Le fiamme hanno interessato la struttura che, pur non essendo mai entrata in funzione come parcheggio, viene utilizzata dal Comune come deposito e archivio. In pochi minuti il rogo si è esteso a gran parte dell’edificio, sprigionando una densa nube di fumo visibile da numerosi punti della città.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Le operazioni di spegnimento, particolarmente complesse, sono proseguite per l’intero pomeriggio e fino a tarda notte. I pompieri hanno lavorato senza sosta per circoscrivere l’incendio, domare i numerosi focolai e mettere in sicurezza l’area.

Sul luogo del rogo sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare l’origine dell’incendio. Al momento gli investigatori mantengono aperte tutte le ipotesi, compresa quella del gesto doloso.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp