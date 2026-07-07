La città di Porto Empedocle si appresta ad ospitare un grande evento che celebra le tradizioni e la vera essenza della “marina”. Dal 23 al 26 luglio è in programma la Sagra del pesce, con tante iniziative che per quattro giorni andranno ad animare i luoghi iconici della borgata marinara tra degustazioni di prodotti tipici, stand, spettacoli. Si parte quindi giovedì 23 luglio alle ore 18.30 con l’inaugurazione della kermesse in Piazza Kennedy, uno spettacolo show coocking dello chef Vincenzo Sciortino, la sfilata del gruppo folk “Fiori del mandorlo”, l’esibizione della street band della scuola musicale “Bellini – Riguccio” diretta dal prof. Alessandro Scibetta e, alle 21, il concerto – evento del cantante Povia.

Venerdì 24 luglio, dalle ore 18 stand aperti in piazza Kennedy, con esibizioni del gruppo folk “Fabaria” ed esibizione della scuola di ballo “Baila conmigo”. Dalle 21.30 spazio al cabaret con lo spettacolo del duo comico “Toti e Totino”.

Sabato 25 luglio, dalle ore 18 apertura degli stand, a seguire uno dei momenti clou delle festa con la grande degustazione della “Paranza di Nenè” a cura dello chef Giuseppe Moscato. Alle 20.30 stage di ballo a cura di “ASD Ama Dance” con la partecipazione del coreografo Alessandro Pilo e della “ASD Dance Wawe” insieme ad altre scuole di ballo locali in piazza Kennedy. Alle 22.30, in Piazza Italia, esibizione della band musicale Hmora e a seguire, dalle 23.30 si balla per tutta la notte con dj set “la serata italiana”.

Domenica 26 luglio, ultimo giorno della Sagra del Pesce, stand aperti dalle ore 18, poi alle 20.30 esibizione della scuola “ASD filcrazy Dance” in Piazza Kennedy e, infine, alle 21.30 cabaret in piazza con “I falsi d’autore”. L’evento è promosso dal “Gruppo Sagra del Pesce” con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo e allo Spettacolo della Regione Siciliana, e con il contributo dell’Assessorato Regionale alle Attività Produttive della Regione Siciliana – Sicilia che piace 2026, del Libero Consorzio Comunale di Agrigento e del Comune di Porto Empedocle in collaborazione con l’Associazione Lavori&PassioniManagement;

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