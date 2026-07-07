C’è anche l’agrigentina Elisabetta Montalbano tra i primi 50 laureati medici all’università Kore di Enna a sei anni dall’avvio della facoltà di Medicina. Sono per due terzi donne: 33 su 50. Elisabetta Montalbano, è figlia di Guglielmo Montalbano, Cavaliere della Repubblica, stimato e apprezzato radiologo, titolare di un centro di radiologia in via Pirandello ad Agrigento, che da anni si dedica con passione e professionalità alla salute e al benessere dei pazienti, con l’obiettivo di offrire servizi radiologici di eccellenza.

Elisabetta sulle orme del padre. Da ieri è dottoressa in Medicina e Chirurgia abilitata all’esercizio della professione medica con un voto di 110 su 110.

Il corso in Medicina alla Kore di Enna fu avviato in piena pandemia Covid nell’anno accademico 2020-2021, quando all’ateneo ennese vennero autorizzati 80 posti, poi cresciuti progressivamente fino a raggiungere una dotazione di 416 posti per anno. I 50 laureati e le laureate provengono da 15 province di 6 diverse regioni, la più lontana da Padova, ma anche da Roma, Napoli, Bari e dalla Calabria. I siciliani sono 38, e i restanti 12 provengono da altre regioni. Nessuno di loro proviene dalla provincia di Enna.

In quel primo anno di funzionamento nel 2020 nessun candidato a Medicina dell’ennese riuscì a superare il test di ammissione alla Kore. Da Catania provengono 9 nuovi medici, 8 ciascuna da Agrigento e da Siracusa, 4 da Palermo, 3 da Ragusa, 2 da Caltanissetta e da Trapani, 1 da Messina.

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