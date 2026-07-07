Maddalusa senz’acqua da oltre un mese: protesta dei residenti, vertice urgente in Prefettura

Da oltre un mese vivono senza acqua potabile nelle proprie abitazioni. È la denuncia dei residenti di Maddalusa, quartiere di Agrigento, dove circa duemila persone sono costrette a fare i conti con una situazione che, giorno dopo giorno, sta diventando sempre più difficile da sostenere.

Secondo quanto riferito dagli abitanti, la sospensione del servizio sarebbe collegata alle presunte irregolarità urbanistiche degli immobili ricadenti nella Zona A della Valle dei Templi. Al momento, però, Aica non ha fornito comunicazioni ufficiali sulle ragioni dell’interruzione dell’erogazione idrica.

Per anni le famiglie hanno fatto affidamento sulle autobotti per rifornire le cisterne, una possibilità che oggi non sarebbe più consentita. I residenti sottolineano come le abitazioni siano regolarmente censite, servite dalle utenze essenziali e soggette al pagamento dei tributi locali, chiedendo una soluzione immediata.

«L’acqua è un’opera di urbanizzazione primaria. Non comprendiamo perché lo Stato abbia autorizzato la posa della fibra ottica e, invece, non sia possibile garantire un bene essenziale come l’acqua», denuncia uno dei residenti.

Ancora più toccante la testimonianza di una donna che vive con due familiari disabili: «Ogni giorno sono costretta a riempire dieci bidoni da venti litri. Ho problemi di salute e non riesco nemmeno a scaricarli dall’auto. È una situazione disumana. Chiediamo soltanto di poter vivere con dignità».

E c’è chi si rivolge direttamente alle istituzioni: «Che cosa abbiamo fatto di male? L’acqua è un diritto fondamentale. Paghiamo le tasse, abbiamo la residenza, siamo cittadini come tutti gli altri e pretendiamo di essere trattati come tali».

Secondo un altro residente, il problema affonda le proprie radici nella particolare situazione urbanistica della zona: «Le nostre abitazioni sono state accatastate, abbiamo presentato le domande di sanatoria previste dalla legge e paghiamo regolarmente imposte e tributi. Non possiamo essere privati di un bene primario come l’acqua».

La protesta dei cittadini ha avuto un’immediata risposta istituzionale. Per affrontare quella che viene ormai considerata una vera e propria emergenza sanitaria, è stato infatti convocato un vertice urgente in Prefettura. All’incontro parteciperanno, tra gli altri, il sindaco di Agrigento Michele Sodano e rappresentanti della Protezione civile, con l’obiettivo di individuare una soluzione immediata per ripristinare l’approvvigionamento idrico e tutelare la salute pubblica.

I residenti, intanto, attendono risposte concrete dopo settimane di disagi, sottolineando come la mancanza d’acqua stia mettendo a rischio soprattutto anziani, bambini, persone fragili e disabili.

La vicenda sarà raccontata anche attraverso le testimonianze dei cittadini, che descrivono le difficoltà quotidiane legate alla mancanza di acqua nelle proprie abitazioni.

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