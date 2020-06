Porto Empedocle, al municipio lunedì un importante Tavolo tecnico sul futuro dello scalo portuale

A Palazzo di città si terrà lunedì 22 giugno alle ore 11:00, un importante tavolo tecnico tra il Ministero delle Infrastrutture, l’Autorità di Sistema Portuale del mare della Sicilia Occidentale, il Dipartimento marittimo della Sicilia Occidentale e la Capitaneria di Porto, a fare gli onori di casa sarà il sindaco Ida Carmina che ha voluto fortemente l’iniziativa.

L’incontro mira a rilanciare e promuovere i lavori per lo sviluppo dell’area portuale, in un momento fondamentale per il futuro della città empedoclina e quello del territorio circostante.

“Questa iniziativa è soltanto un primo passo per ricostruire l’economia della nostra terra – ha spiegato il primo cittadino Carmina – creare lavoro è infatti il primo obiettivo della nostra Amministrazione, insieme a quello della promozione della legalità. Ci dispiace aver dovuto limitare gli inviti e non fare un vero e proprio convegno, ma purtroppo le restrizioni dovute alla pandemia ci hanno costretto ad un appuntamento con un pubblico meno ampio. Questa è però un’iniziativa che spero possa ripetersi nel tempo e vedere la collaborazione e il contributo di tutti gli attori sociali del territorio”.

Saranno presenti tra gli altri il Viceministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, il Presidente ADSP della Sicilia Occidentale Pasqualino Monti, il Prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, il Direttore Marittimo della Sicilia Occidentale Ammiraglio Roberto Isidori, il Comandante della Capitaneria di Porto Empedocle C.F. Gennaro Fusco.

Alle ore 12:00 è prevista la conferenza stampa con la presentazione da parte dell’ADSP dei progetti a supporto del turismo e dell’industria, mentre successivamente il Viceministro visiterà la capitaneria empedoclina.

