Orologi da uomo: tre dettagli a cui fare attenzione al momento della scelta 

Per qualcuno sono soprattutto uno strumento pratico perché segnano l’ora, permettono di non fare tardi ai propri appuntamenti e, nella versione sportiva, danno conto dei passi fatti durante la giornata, della direzione in cui ci si trova se con bussola integrata, eccetera. Qualcun altro li considera, invece, soprattutto degli accessori di stile ed è innegabile, del resto, che portati al polso rappresentano quel di più in grado di dare personalità anche al look più semplice e informale. Non stupisce, insomma, che il mercato degli orologi da uomo sia oggi piuttosto florido e pieno di alternative per tutti i gusti: ma come orientarsi al suo interno?

Dallo stile ai materiali, passando inevitabilmente per il costo, tante sono le caratteristiche che rendono un orologio da polso diverso da tutti gli altri. Quasi di conseguenza, così, prima di acquistarne uno sarà meglio considerare il proprio gusto nel vestire, per quale occasione o per quali occasioni si utilizzerà l’orologio, di che funzioni si ha bisogno, eccetera. Chi è alle prime armi, chi stia comprando cioè il suo primo orologio, farebbe bene in particolare a tenere in considerazione tre dettagli che, di fatto, dettagli non sono.

Tre dettagli che rendono perfetti gli orologi da uomo

Le dimensioni dell’orologio, prima di tutto. Se è spontaneo pensare, infatti, che a seconda dell’ampiezza del cinturino un orologio possa calzare più o meno bene su polsi più o meno grandi, quasi mai si pensa che anche le dimensioni del quadrante contano per la resa estetica e la praticità di un orologio da uomo. Eppure non c’è niente di più sgradevole da vedere e scomodo di un quadrante eccessivamente grande, che intralci i movimenti o che, peggio, si ritrovi penzoloni sul polso per via del peso eccessivo. Meglio tenere a mente, insomma, che molte aziende hanno in catalogo misure diverse dello stesso modello di orologio, tra cui poter scegliere la propria.

Anche ai materiali dell’orologio si dovrebbe prestare particolare attenzione. Spesso è l’estetica ad avere la meglio in questo senso e, di fatto, poco c’è di più classico e versatile di un orologio con cinturino di pelle per esempio. A seconda delle proprie abitudini, però, specie se si intende tenere addosso l’orologio per molto tempo potrebbe essere più pratico un orologio in acciaio o in plastica facile da pulire e che non rischi di macchiarsi o rovinarsi a lungo andare. Attenzione anche al contatto con l’acqua – meglio optare per orologi sportivi e orologi waterproof se si prevede che possano bagnarsi – e a eventuali allergie o ipersensibilità che, di fatto, rendano non impossibile indossare l’orologio acquistato.

Il meccanismo di funzionamento dell’orologio, infine, può rendere più o meno pratico averne cura. Se si acquista un orologio di lusso non ci si dovrebbe preoccupare troppo di questo aspetto, dal momento che l’orologeria più fine è anche quella nota per essere la più precisa. In tutti gli altri casi, meglio optare per degli orologi automatici che non perdono il secondo e, in genere, non richiedono neanche il tradizionale appuntamento per il cambio batteria.