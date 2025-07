Agrigento, 21 luglio 2025 – Gramaglia apprezza l’intervento della Polizia Municipale e sollecita maggiore vigilanza sul piazzale della Madonnina

Il consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Agrigento, Simone Gramaglia, esprime apprezzamento per l’azione della Polizia Municipale, che nei giorni scorsi ha severamente sanzionato decine di automobili posteggiate abusivamente sui pontili del porticciolo di San Leone, in violazione del Codice della Navigazione. Le multe, pari a circa 200 euro ciascuna, sono state comminate per una condotta incivile che ha provocato gravi disagi e potenziali rischi alla sicurezza.

“È meritorio – afferma Gramaglia – che si stia intervenendo con fermezza in una zona strategica e delicata come quella dei bracci del porticciolo turistico”. Tuttavia, il capogruppo di Fratelli d’Italia invita l’Amministrazione e la Polizia Locale a mantenere la stessa attenzione anche su un’altra area critica della città: il piazzale antistante la Madonnina, adiacente all’ingresso del porto.

Proprio lì, ieri, si è verificato un caotico maxi posteggio che ha reso impraticabile l’eventuale passaggio di un’ambulanzao di altri mezzi di soccorso. “Se si fosse verificata un’emergenza sanitaria – prosegue Gramaglia – l’impossibilità di transito per i mezzi di soccorso avrebbe messo a rischio l’incolumità pubblica. È inaccettabile”.

Gramaglia sottolinea che un porto turistico non è solo un punto di attracco per imbarcazioni da diporto, ma una struttura che deve garantire servizi, sicurezza e vivibilità anche per chi lo frequenta via terra, siano essi turisti, operatori o cittadini.

“È giusto sanzionare chi viola le regole – conclude Gramaglia – ma serve anche una visione organica, che contempli la gestione ordinata della mobilità e dei flussi veicolari in tutta l’area portuale. Occorre prevenire disordini e pericoli, non solo reprimerli a fatto compiuto”.

