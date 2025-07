Farà tappa a Lampedusa il “Tolerance Project”, l’iniziativa internazionale concepita dal designer Mirko Ilić, che ha già attraversato oltre 40 paesi con più di 200 esposizioni. Nell’ambito di Agrigento 2025 capitale italiana della cultura e grazie alla collaborazione tra il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, l’associazione Cizerouno di Trieste e l’Ats Pelagies, a partire dal 25 luglio la facciata del Museo archeologico delle Isole Pelagie accoglierà stendardi monumentali che riproducono alcuni dei manifesti realizzati da graphic designer di tutto il mondo.

Ogni autore è stato invitato a interpretare la parola tolleranza nella propria lingua d’origine dando vita a un’esplorazione visiva e multilingue che declina, attraverso forme e colori, il significato profondo della coesistenza, dell’empatia e della dignità condivisa. Le creatività arriveranno da Sud Africa, Ecuador, Uruguay, Libano, Ghana, Syria, Giordania, Francia, Serbia, Svizzera, Croazia e Italia e coloreranno la centralissima via Roma. Un progetto che mette in rete più realtà geograficamente distanti ma accomunate da simili dinamiche di frontiera: luoghi in cui storia, cultura e migrazione si intrecciano e generano nuove forme di convivenza.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp