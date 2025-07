Al via la IV edizione del PaceFest, dal 31 luglio al 3 agosto nella Villa Comunale della “Città della Pace”. Attraverso un ricco programma di incontri, dibattiti, presentazioni di libri e performance, il festival mira a stimolare la consapevolezza e a promuovere un impegno concreto per la giustizia e la legalità. Un festival necessario, importante, gratuito, curato da Fuoririga, diretto dal giornalista Gero Tedesco affiancato dal collega Michele Ruvolo: quattro giorni di incontri, parole, teatro, poesia e musica per andare, “oltre il silenzio” come recita il titolo scelto quest’anno. Un invito esplicito ad ascoltare le voci di chi resiste, denuncia, racconta, andare oltre l’indifferenza, analizzando anche alcuni cold case irrisolti attraverso le voci di protagonisti e testimoni.

TALK. Come Gildo Claps, fratello di Elisa, la sedicenne scomparsa nel 1993 e ritrovata 17 anni dopo nel sottotetto della chiesa dove era stata vista l’ultima volta: Claps sarà a Caltabellotta, in provincia di Agrigento, con l’attore Gianmarco Saurino che lo ha interpretato nella miniserie “Per Elisa” che la Rai dedicò al caso. Si parlerà anche di migrazioni e naufragi con Vito Fiorino, che salvò 47 uomini durante il terribile naufragio del 2013 a Lampedusa (in cui morirono 368 migranti); e con l’ammiraglio Vittorio Alessandro che parlerà della sua lunga esperienza in mare. Si aprirà uno spazio di confronto su “mafie, colletti bianchi e sete d’acqua pubblica” con il procuratore Salvatore Vella, l’onorevole Calogero Pumilia, il giornalista Giacomo Di Girolamo e il sindaco di Caltabellotta, Biagio Marciante. Il festival assegnerà il Premio PaceFest 2025 alla giornalista Elvira Terranova per il suo impegno nella cronaca giudiziaria e antimafia.

LIBRI. Presenteranno i loro romanzi Filippo Roma, inviato de Le Iene, e l’autore televisivo Dimitri Cocciuti che ha lavorato con Fiorello, Raffaella Carrà, Paola Cortellesi. Lotta a Cosa Nostra, vicende e cronaca, più “colletti bianchi” e meno lupare: ne discuteranno i giornalisti Franco Castaldo (che firma “Mafiare, storia della mafia agrigentina”) e Attilio Bolzoni che ha pubblicato “Immortali”. L’attore Gianfranco Jannuzzo tra aneddoti e scatti presenterà il suo “Italia Amore mio”.

Sabato (2 agosto) debutta in prima assoluta “Senza Memoria”, spettacolo di Gero Tedesco, diretto da Endrit Hyseni, che racconta le storie di Giancarlo Siani, Giuliano Guazzelli e Stefano Pompeo, vittime della criminalità organizzata. In scena Lucrezia Galasso, Francesca Licari e Nicola Puleo. E poi l’energia esplosiva della campionessa italiana di Poetry Slam Gloria Riggio, le voci intense di Francesca Licari, Monica Brancato, Valentina Vetro, la musica beatlesiana dei The Fab Experience e del Conservatorio Toscanini di Ribera con “L’Estetica di Sting”, percorso immersivo di voci e note per scoprire e riscoprire il grande artista britannico.

Si osserveranno le stelle con gli astronomi del Planetario di Palermo; si seguirà il viaggio di un kayak dai monti Sicani al Mediterraneo nel documentario “Halykos” di Andrea Barbera; e i più piccoli (dai 6 ai 12 anni) potranno seguire gli archeologi di PastActivity con il progetto “La Storia tra le mani” che trasformerà i bambini in mini “ambasciatori della Città della Pace”. Immancabile la Peace Walking, due giorni di cammino nella bellezza tra le vie di Caltabellotta.

“Anche quest’anno ci interroghiamo su storie che hanno segnato il nostro tempo, raccontate dai protagonisti o dai testimoni – dice Gero Tedesco – perché la cultura deve accendere coscienze, rompere il silenzio, fare luce. Ma parleremo anche di come la mafia si è trasformata, meno lupare e più colletti bianchi; e discuteremo di acqua pubblica, tangenti e inchieste”. “Il PaceFest è cresciuto di anno in anno con un numero straordinario di presenze e di conseguenza un rilancio delle nostre strutture ricettive. È diventato un appuntamento molto atteso che mira alla crescita culturale, ma anche turistica del nostro territorio – dice il sindaco di Caltabellotta, Biagio Marciante.

“Il nostro è un impegno che dura praticamente un anno intero per riuscire a far giungere autori, testimoni, artisti molto richiesti anche da molti altri festival nazionali – dice Manuela Lino, presidente di Fuoririga che organizza il PaceFest – Ringraziamo il Comune di Caltabellotta che ci sostiene e ci permette di essere liberi nelle scelte”.

PROGRAMMA PACEFEST 2025 Villa Comunale di Caltabellotta. Ingresso gratuito.

Giovedì 31 luglio

Ore 19.30 – Presentazione del libro “Mafiare. Storia della mafia agrigentina”

dialogo tra l’autore Franco Castaldo e il giornalista Giuseppe Pantano

Ore 20.15 – Presentazione del libro “Vito e gli altri. L’incredibile salvataggio di 47 uomini” di Vito Fiorino che ne parla con l’avvocatessa Paola Gaglio

Ore 21 – Consegna del Premio PaceFest 2025 alla giornalista Elvira Terranova

Ore 21.15 – monologo “Nel vortice” di e con Monica Brancato

Ore 21.30 – Poetry Slam e musica

“Periodi ipotetici” di Gloria Riggio, musiche originali di Fabio Schember

Ore 22.30 – Proiezione di “Halykos. Dai Monti Sicani al mare” di Andrea Barbera

Dalle ore 20.30 – Osservazione delle stelle e dei pianeti a cura del Planetario di Palermo

Venerdì 1 agosto

Ore 19.15 – PaceFest Kids

“La Storia tra le mani”: laboratori e visite con gli archeologi di PastActivity

Ore 19.30 – talk “C’è un uomo in mare… Storie di una vita tra migrazioni, naufragi e contrabbandi” con l’ammiraglio Vittorio Alessandro e il giornalista Max Firreri

Ore 20.15 – monologo “Zittuti” di e con Valentina Vetro

Ore 20.30 – presentazione del libro “Si ami chi può” dell’inviato delle Iene Filippo Roma che ne parla con l’inviato Rai, Silvio Schembri

Ore 21.15 – presentazione del libro “Italia Amore mio”, ricordi e scatti di Gianfranco Jannuzzo intervistato da Michele Ruvolo

Ore 22 – Concerto The Fab Experience | Omaggio musicale ai Beatles

Sabato 2 agosto

Ore 19.15 – PaceFest Kids

“La Storia tra le mani”: laboratori e visite con gli archeologi di PastActivity

Ore 19.30 – presentazione del libro “Non lasciarti sfuggire”dialogo tra l’autore Dimitri Cocciuti e il critico letterario Monica Brancato

Ore 20.15 – presentazione del libro “Immortali” dialogo tra i giornalisti Attilio Bolzoni e Ivana Baiunco

Ore 21 – talk “Per Elisa, il caso Claps”

Gildo Claps e Gianmarco Saurino intervistati da Franco Castaldo

Ore 21.45 – spettacolo teatrale “Senza Memoria” testo di Gero Tedesco, regia di Endrit Hyseni con Lucrezia Galasso, Francesca Licari e Nicola Puleo

Caltabellotta Peace Walking dalle 17 alle 19.30 con le guide professioniste Marco Falzone e Paolo Vetrano. Partenza da Viale Savoia, arrivo alla Villa Comunale

Domenica 3 agosto

Ore 19.40 – PaceFest Kids

“La Storia tra le mani”: laboratori e visite con gli archeologi di PastActivity

Ore 20.15 – monologo “Il viaggio di Abid” con Francesca Licari

Ore 20.30 – talk “Mafia, corruzione e sete d’acqua pubblica” confronto tra il procuratore Salvatore Vella, l’onorevole Calogero Pumilia, il sindaco di Caltabellotta Biagio Marciante e il giornalista investigativo Giacomo Di Girolamo. Modera Gero Tedesco

Ore 21.30 – concerto “L’Estetica di Sting” A cura del Conservatorio Musicale Toscanini di Ribera

Caltabellotta Peace Walking dalle 18 alle 20.30 con le guide professioniste Marco Falzone e Paolo Vetrano. Partenza da Viale Savoia, arrivo alla Villa Comunale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp