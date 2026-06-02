Riconosciuto colpevole di pornografia minorile. I carabinieri della Compagnia di Agrigento, hanno arrestato un quarantacinquenne agrigentino, disoccupato. Deve scontare la pena di 2 anni e 5 mesi di reclusione. Dopo le formalità di rito, è stato accompagnato dai militari dell’Arma, alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”.

L’attività investigativa è scaturita da un’attenta analisi di carabinieri e polizia postale, riguardante indirizzi riconducibili ad utenti, che avrebbero condiviso, divulgato e detenuto foto e video sessualmente espliciti, nei quali sarebbero stati coinvolti soggetti femminili e maschili, tutti minori.

Immagini sessualmente espliciti di minori erano state rinvenute in dispositivi elettronici in uso al quarantacinquenne. Prima venne indagato, poi processato e infine condannato. E nella sua abitazione, ieri, sono arrivati i carabinieri per notificargli l’ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica di Agrigento.

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