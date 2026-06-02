Un incendio ha devastato un negozio di proprietà di una parrucchiera quarantenne a Canicattì. Il rogo, le cui cause sono ancora in corso di accertamento è avvenuto, nella notte tra domenica e lunedì, in via Cesare Terranova.

Sono stati alcuni residenti della zona a lanciare l’allarme al 112 dopo aver visto fiamme e fumo. L’incendio ha bruciato una parte del negozio, macchinari e attrezzature.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e i carabinieri della sezione Radiomobile. Al via le indagini dei militari dell’Arma per risalire all’origine del rogo.

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