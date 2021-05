Ponteggio non conforme, denunciato imprenditore

Il ponteggio collocato e utilizzato nel cantiere edile, allestito nel centro di Grotte, è risultato essere non conforme. Il socio amministratore di una ditta edile, un sessantaseienne grottese, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per carenze relative al piano sulla sicurezza nel cantiere, con l’utilizzo di strumenti ritenuti non idonei. Ma gli è stata elevata anche un’ammenda di 2.457 euro.

E’ l’esito del blitz effettuato, ieri mattina, dai carabinieri della Stazione di Grotte, unitamente ai loro colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Agrigento, nell’ambito delle verifiche per contrastare le violazioni in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, e delle tipologie di reati ad esso connessi, quali soprattutto l’impiego di lavoratori in nero nel settore dell’edilizia.

E’ stato accertato che il ponteggio installato in quel cantiere edile allestito nel centro di Grotte non sarebbe conforme. I carabinieri hanno anche controllato, e sono ancora in corso gli accertamenti, la posizione di quattro operai.