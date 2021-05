Tagliano fili di ferro, terreno usato come pista di motocross

Ignoti hanno tagliato i fili di ferro, e divelto i paletti della recinzione, e poi gli stessi o qualche altro soggetto, avrebbero trasformato un terreno privato, come pista di motocross. Inizialmente nessuno ha fatto caso alla presenza di quei giovani, all’interno di quel fondo, utilizzato come circuito. A fare la scoperta la figlia dei proprietari del terreno, una trentenne canicattinese, appartenente alle forze dell’ordine.

Sempre lei ha presentato una denuncia per l’ipotesi di danneggiamento negli uffici del Commissariato di Canicattì. La donna ha raccontato che i suoi genitori, una coppia di coniugi di Canicattì, rispettivamente di 60 e 56 anni, settimanalmente si recano nel fondo di famiglia, in contrada “Giuliana”, per controllare che sia tutto in ordine.

L’ultima volta c’è andata lei. Si è accorta che, la recinzione in più punti era stata danneggiata, in particolare i fili erano stati tagliati, e i paletti abbattuti. Inoltre la giovane, dopo aver chiesto in giro, ha saputo da una persona che si trovava a passare da lì, che il terreno era stato usato nei giorni precedenti da alcuni ragazzi, come pista da motocross.

Gli agenti hanno effettuato un sopralluogo nella zona. In mancanza di certezze nessuna ipotesi investigativa viene esclusa. Privilegiata quella del raid vandalico.