“Licata – Ponte Braemi”, mobilitazione del Pd

Il Pd di Agrigento e Caltanissetta sta preparando una mobilitazione per provare a svegliare chi di competenza sul tema delle infrastrutture. L’appuntamento è fissato per domenica, 20 marzo alle 10.30 al Km 27 “Trabia Tallarita”, sula 626, “Licata – Ponte Braemi”

“Non c’è sviluppo senza infrastrutture”, si legge in una nota. “Quante volte ci siamo sentiti ripetere questa litania? Uno slogan e niente di più! mai un’azione, mai un’iniziativa in grado di dare corpo e concretezza alle parole. Bene, noi oggi abbiamo scelto di passare dalle parole ai fatti e di dare voce e diritto di cittadinanza al bisogno insopprimibile di un territorio di poter contare su reti stradali degne di un tal nome. Abbiamo scelto di mobilitarci per la S.S. 626, meglio nota come “Licata – Ponte Braemi” : si tratta di uno dei tratti stradali maggiormente importanti per una vasta porzione di territorio siciliano, a cavallo fra due province. E’ stata concepita come una strada “a scorrimento veloce” che collega Licata all’entroterra siciliano e all’autostrada “Palermo-Catania”; ha una rilevanza strategica per i Comuni ricadenti nella Valle del Salso e per quelli adiacenti (Licata, Ravanusa, Campobello di Licata, Canicattì, Riesi, Sommatino, Mazzarino, Butera, Gela e Caltanissetta). Collega due province, Agrigento e Caltanissetta; lungo tale asse stradale. si articolano diversi siti di interesse economico rilevante. Realizzata a partire dalla seconda metà degli anni settanta e MAI COMPLETATA! Per questo, come Circoli del PD della Valle del Salso, con le Federazioni Provinciali di Agrigento e Caltanissetta ed i rappresentanti parlamentari PD all’ARS, ci ritroveremo sulla 626 per lanciare il nostro appello affinchè quest’arteria stradale e le tante che, con essa, attendono da anni interventi di recupero e/o di completamento, possano tronare ad interessare le autorità competenti”.