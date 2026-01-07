Un poliziotto in servizio alla Questura di Agrigento e il sindaco di Comitini, Luigi Nigrelli, hanno sventano un furto al parco minerario del piccolo centro dell’Agrigentino. E’ successo nei giorni scorsi. L’agente, libero dal servizio, percorrendo la zona ha notato un uomo impegnato smontare una telecamera dell’impianto di videosorveglianza della struttura.

Si è insospettito, quindi, ha chiamato il sindaco Nigrelli, chiedendo se gli operai incaricati dal Comune stessero eseguendo dei lavori al parco minerario, la risposta è stata negativa. Il primo cittadino ha chiesto quindi al poliziotto di tenere d’occhio quell’individuo e nel mentre lui sarebbe arrivato sul posto. Appena il sindaco è arrivato, insieme all’agente sono intervenuti chiedendo allo sconosciuto cosa stesse facendo.

L’uomo, vistosi scoperto, ha cercato di giustificarsi. Il sindaco ha chiamato i carabinieri della Stazione di Comitini che hanno provveduto a portare il ladruncolo in caserma. Per lui è scattata la denuncia per tentato furto.

