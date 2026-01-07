Un’auto medica ed una Fiat Panda si sono scontrate a Canicattì, in via Amintore Fanfani. Nell’urto l’auto medica si è ribaltata mentre l’utilitaria è finita su alcuni mezzi parcheggiati ai bordi della carreggiata danneggiandoli. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato cittadino, i vigili del fuoco del locale distaccamento e le ambulanze del 118. Feriti i conducenti dei due mezzi coinvolti trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo. Non avrebbero per fortuna riportato gravi conseguenze. Gli agenti hanno effettuato i rilievi per stabilire le esatte cause dell’incidente.

