La comunità agrigentina è scossa per l’improvvisa scomparsa di Gianmauro Interlandi, 47 anni, figlio dei proprietari della nota profumeria “Interlandi” in via Atenea. Molto conosciuto in città, aveva studiato economia e commercio prima all’Università di Palermo e poi alla Bocconi di Milano. Gianmauro, una volta entrato nel mondo del lavoro, dopo un breve periodo trascorso a Dublino si era trasferito a Dubai dove lavorava per un’importante azienda di biotecnologie. Per anni aveva portato avanti anche le attività commerciali della famiglia.

