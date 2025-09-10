La Giunta comunale di Agrigento, guidata dal sindaco Francesco Micciché, ha deciso di premiare tre agenti della Polizia di Stato con delle ricompense al merito civile perché autori di gesti eroici nel corso dell’attuale anno. I primi due, il sovrintendente capo Massimo Bianchi, in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Agrigento, e l’assistente capo coordinatore Andrea Fusco, in servizio presso la sezione polizia stradale di Agrigento, sono intervenuti lo scorso 24 agosto a San Leone tra lo stabilimento balneare della Ps e il lido Bellavista, riuscendo a salvare un ragazzino di 12 anni che era stato trascinato a largo dalle forti correnti.

Il terzo poliziotto che sarà premiato è l’agrigentino, Marco Ciulla, in servizio alla sezione Volanti della Questura, che lo scorso 25 maggio, mentre in tarda serata stava per rientrare a casa, libero dal servizio, ha notato un giovane in un cavalcavia della Statale 118 pronto a togliersi la vita. Aveva scavalcato il guardrail ed era pronto a lanciarsi nel vuoto. L’agente con tempismo, approfittando della distrazione del ragazzo e con il supporto di una pattuglia dei carabinieri, è riuscito ad afferrarlo e a portarlo in salvo per poi affidarlo al personale sanitario.

Nuove ricompense potrebbero essere attribuite nelle prossime settimane ad altri 4 poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, che nel giugno scorso, tra le contrade Consolida, San Benedetto, Pisciotto e la zona di San Michele, con non poche difficoltà dovute alla vasta e densa nube di fumo hanno fermato l’avanzata di un incendio e impedito che raggiungesse alcuni bomboloni di stoccaggio del gas, con il concreto rischio di un’esplosione, evacuato case e aziende, fatto spostare le auto posteggiate al presidio ospedaliero e messo in salvo un cavallo che stava per essere avvolto dal fuoco nell’area attorno all’ospedale San Giovanni di Dio. Quattro poliziotti, rimasti feriti, e che hanno messo a rischio la propria vita.

