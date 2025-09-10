Teatro Pirandello, approvata la variazione di bilancio: via libera ai lavori sul tetto

AGRIGENTO – Passo decisivo per il futuro del Teatro Pirandello. Il Consiglio Comunale ha ratificato oggi la delibera che permette l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria del tetto, ponendo fine a una vicenda che da anni preoccupa la città e il mondo della cultura.

Il tetto della storica struttura, ammalorato da decenni, è stato finora oggetto solo di interventi tampone, mai risolutivi. Con il voto favorevole di tredici consiglieri, si è scongiurato il rischio di compromettere la nuova stagione teatrale, ormai alle porte.

“Ringrazio il Presidente del Consiglio Comunale e tutti i consiglieri che hanno compreso l’urgenza – dichiara Alessandro Patti, presidente della Fondazione Teatro Pirandello –. Adesso ci aspettiamo che gli uffici comunali agiscano con rapidità ed efficacia, affinché i lavori vengano avviati in tempi brevi e la stagione teatrale possa iniziare senza imprevisti o disagi”.

La decisione segna un momento cruciale per la salvaguardia del teatro, patrimonio culturale e simbolo identitario della città di Agrigento, chiamata a presentarsi al meglio in vista delle sfide e degli appuntamenti legati ad Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025.

