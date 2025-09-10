Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, assistito dal segretario generale Melania Alessandra La Spina, ad alcuni mesi dalla propria elezione, ha assegnato le deleghe ai consiglieri provinciali. Sono incarichi, unitamente a quello del presidente, che vengono esercitati a titolo gratuito. Applicando il principio di collegialità e nei limiti stabiliti dallo Statuto. Il presidente Pendolino ha distribuito le deleghe affidando le cariche ai componenti della coalizione che lo portarono alla guida del Libero consorzio.

Ecco nomi e deleghe. Antonino Amato: Turismo- Ambiente e Giardino Botanico; Giuseppe Ambrogio: Istruzione – Formazione – Edilizia Scolastica – Cultura; Giovanni Cutrera: Viabilità ; Alessandro Grassadonio: Agricoltura – Pesca – Attività produttive; Domenico Scicolone: Patrimonio – Risorse Umane- Manutenzioni – Politiche Attive del Lavoro – Urp; Giuliano Traina: Ragioneria- Bilancio- Trasporti- Innovazioni Tecnologiche – Attività economiche – Zootecnia – Trasformazione prodotti caseari; Anna Triglia Anna: Solidarietà sociale.

Le deleghe possono essere revocate, in ogni momento, con provvedimento motivato da parte del presidente del Libero Consorzio Comunale. Soddisfazione ha espresso il presidente Pendolino “una giornata importante che completa l’assetto istituzionale dell’Ente e rafforzerà il lavoro fin qui intrapreso con il contributo dei consiglieri provinciali”. Il presidente ha nominato il consigliere Domenico Scicolone come vicepresidente, che lo sostituirà nei casi di assenza o impedimento.

