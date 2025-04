Festa della Polizia di Stato e tempo di bilanci per la Polizia Stradale di Agrigento (Canicattì e Sciacca) nel periodo di riferimento, 1 aprile 2024-31 marzo 2025 che si è rivelato assai intenso. L’attività delle pattuglie della Polstrada è stata caratterizzata, come di consueto, dalla presenza costante sulle strade della provincia, allo scopo di prevenire qualsivoglia illecito e, soprattutto, garantire una più efficace e premurosa assistenza agli utenti. Utilizzate le apparecchiature speciali di cui la sezione è fornita per reprimere le infrazioni alle norme di comportamento: implementati i servizi Telelaser e Trucam per contrastare un’altra causa di sinistri stradali quale quella dell’eccesso di velocità.

Effettuati numerosi servizi mirati sotto la denominazione “Alto Impatto”, tra i quali il trasporto animali vivi, sostanze alimentari e merci pericolose, servizi che hanno portato ad un incremento dei controlli con relativo sequestro di merci e cose in stato di deterioramento. Particolare attenzione è stata posta all’utilizzo dei sistemi di ritenuta (cinture e seggiolini per bambini), ed all’utilizzo di apparecchi di comunicazione (telefonini) durante la guida, una delle maggiori cause di distrazione e motivo di numerosi incidenti. Complessivamente sono state ritirate 330 patenti di guida ai fini della sospensione e 468 carte di circolazione.

L’attività della Stradale di Agrigento e dei distaccamenti dipendenti di Canicattì e Sciacca ha permesso di conseguire i seguenti risultati operativi: violazioni accertate in materia di circolazione 7.675; carte di circolazione ritirate 468; violazioni accertate per superamento limiti di velocità 725; mancato utilizzo delle cinture di sicurezza 897; guida in stato di ebrezza 53; guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti 11. Le pattuglie impiegate sono state: 2.473; i conducenti controllati con etilometro 5475; soccorsi ad automobilisti in difficoltà 939; persone identificate 13.650; persone denunciate 57. In tema di infortunistica, gli incidenti rilevati 130; di cui 2 mortali e 96 con feriti. Incidenti con solo danni a cose 32.

