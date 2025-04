Festa della Polizia di Stato e tempo di bilanci anche per il personale del posto di Polizia Ferroviaria di Agrigento che ha contributo fattivamente ad arricchire il sistema sicurezza della provincia. Sono state controllate 6072 persone di cui 7 denunciate. In campo amministrativo sono state elevate 9 sanzioni, di cui 5 per violazione alle “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”.

I risultati operativi sono: persone identificate 6.260; servizi di vigilanza e controllo stazioni 941; servizi di pattugliamento linee ferroviarie 168; servizi a bordo treno 135; contravvenzioni superamenti binari 5; contravvenzioni al Codice della strada 4; persone denunciate 7.

