Un giovane di Agrigento poco meno che ventenne, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in via Cavaleri Magazzeni. Era alla guida di una Nissan Micra che, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata. E’ stato un poliziotto libero dal servizio a prestare i primi soccorsi al conducente che viaggiava da solo. Da lì a poco è scattata la segnalazione al 112.

Il personale medico del 118, subito intervenuto, ha prestato le prime cure direttamente sul posto. Poi il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio”. Non versa, per sua fortuna, in gravi condizioni. Ma se l’è vista davvero brutta. Sul posto i carabinieri della sezione Radiomobile per stabilire la dinamica del fatto. Il sinistro non ha coinvolto altri veicoli.

