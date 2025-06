Quando sul posto è intervenuta la polizia di Stato, allertata da alcune chiamate al 112, ha sorpreso due diciottenni e un diciassettenne, tutti agrigentini, davanti la recinzione dell’ex Grand Hotel dei Templi, ex Jolly Hotel, nel quartiere di Villaggio Mosè. I tre ragazzi, poco prima nel “cuore” della notte, sarebbero stati notati all’interno della struttura, chiusa da tanti anni, dove appena due settimane fa un quindicenne è precipitato dai piani alti dell’edificio e ancora oggi si trova ricoverato in gravi condizioni a Palermo. Una volta perquisiti, sono stati trovati in possesso di alcuni coltelli. Sono stati tutti denunciati. Sconosciuti i motivi che hanno spinto i tre ad accedere illegalmente nell’area dell’ex hotel.

