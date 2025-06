“Appena sono stato informato ho chiamato gli uffici per verificare il rilascio delle autorizzazioni. E’ stata confermata l’assenza di permessi. Loro sono andati avanti con il cosiddetto silenzio – assenso. In quella zona però il silenzio – assenso non funziona per il decreto Gui Mancini che prevede rigidi vincoli di tutela per le zone adiacenti al Parco archeologico”. Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, fa chiarezza sull’antenna, alta quasi trenta metri, collocata nei giorni scorsi all’interno di un’area privata al viale dei Pini, a San Leone.

L’antenna è risultata abusiva ed è scattato l’ordine di rimozione entro 30 giorni. La società di telefonia e il proprietario dell’area non avrebbero potuto realizzare la piattaforma alla base e collocare il palo per l’impianto perché mancano le autorizzazioni della Soprintendenza ai Beni culturali. La procuratrice speciale della società e il proprietario dell’area sono stati denunciati alla Procura della Repubblica. Gli agenti della polizia municipale, inoltre, hanno irrogato una sanzione amministrativa di 5.000 euro. Non è tutto perché il primo cittadino di Agrigento ha dato mandato ai vigili urbani di controllare le posizioni di tutte le antenne installate in altre zone della città.

“Verificheremo se sono state collocate dopo il rilascio delle autorizzazioni e se così non fosse prenderemo gli stessi provvedimenti”, sottolinea il sindaco. San Leone come il Villaggio Peruzzo, il Villaggio Pirandello e altri quartieri vicini si trovano in zona vincolata, Gui Mancini, con rigidi vincoli di tutela per le zone adiacenti al Parco archeologico della Valle dei Templi. Ok i controlli ma servirebbe un piano per il posizionamento delle antenne, soprattutto di telefonia, con precise indicazioni.

