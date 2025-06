Granofino lancia il nuovo format del buffet: cibo di qualità e pietanze della nonna

Agrigento – Un’esperienza culinaria che unisce la tradizione siciliana alla qualità, quella che propone Granofino, con il suo innovativo format del buffet. Un’opportunità unica per gustare una vasta selezione di piatti prelibati, preparati con ingredienti freschi e locali, direttamente dalle mani esperte dello chef Mario Ciulla. Il format prevede un buffet senza limiti, dove si possono assaporare diverse portate, tutte ricche di sapori autentici.

Il buffet offre padelle di terracotta piene di pietanze tipiche della cucina siciliana: dalla porchetta al parmigiano e ai formaggi pregiati, passando per verdure grigliate, caponata siciliana, peperonata, lardo di Colonnata, e la gustosissima trippa alla parmigiana. E non finisce qui: tra i piatti più richiesti ci sono anche le tradizionali braciole al sugo e tante altre pietanze stagionali a chilometri zero, accompagnate dal pane della casa e le bruschette al pomodoro.

“Abbiamo pensato a un menu che rispetti la tradizione e risponda alle esigenze di tutti, spiega lo chef Mario Ciulla. Ogni piatto è preparato con cura, utilizzando ingredienti freschi e locali, e vogliamo che ogni ospite si senta come a casa, potendo mangiare senza limiti e gustando piatti che richiedono ore di preparazione.”

Il buffet si arricchisce di due primi piatti e due secondi che variano a seconda della stagione e delle disponibilità del mercato. Tra i primi abbiamo assaggiato maccheroni con ragù bianco di salsiccia e ravioli con ricotta con sugo di carne, mentre tra i secondi ci sono le costolette di agnello grigliate, patate al forno e le braciole alla siciliana. Per concludere in dolcezza, una granita artigianale aromatizzata al mandarino, che regala un tocco di freschezza alla fine del pasto.

Il format è chiaro e semplice: 30 euro a persona per mangiare a sazietà. Inoltre, per chi preferisce la pizza, c’è l’opzione di un menù pizza, con ordini alla carta, permettendo così di personalizzare ulteriormente la propria esperienza gastronomica.

“La nostra filosofia è chiara,” continua Ciulla, “vogliamo venire incontro alle esigenze del cliente, offrendo un occhio attento al portafoglio, ma senza mai compromettere la qualità dei prodotti. Inoltre, ci piace l’idea che chi viene da noi possa sedersi e gustare pietanze che normalmente richiedono ore di preparazione, trovandole pronte e potendo mangiare a sazietà.”

Granofino si conferma come un punto di riferimento per chi cerca non solo un pasto, ma un vero e proprio viaggio nei sapori tipici siciliani, con la certezza di un’ospitalità che fa della qualità e della tradizione il suo punto di forza.

