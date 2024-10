I poliziotti della Questura in servizio sulla movida sicura, nella tarda serata di sabato, hanno sanzionato il proprietario di un minimarket della via Atenea, per aver venduto alcolici a minorenni. A carico dell’esercente è stata elevata una multa di 333 euro per la violazione delle norme sul divieto di vendere bevande alcoliche a ragazzi sotto i 18 anni. L’attenzione della polizia su questo fronte è decisamente alta: tolleranza zero.