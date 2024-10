Una rissa tra giovani è scoppiata, sabato notte, lungo la via Atenea nei pressi di alcuni locali. Le forze dell’ordine in servizio per la movida sicura, intervenute tempestivamente, hanno evitato il peggio. Dai racconti di alcuni testimoni almeno cinque ragazzi, e forse anche un paio di ragazze, se le sarebbero date di santa ragione per futili motivi. Ma all’arrivo degli uomini in divisa i protagonisti della zuffa si erano già dileguati. Non si sono registrati feriti e in ospedale nessun caso di giovani portati con ferite riconducibili a una scazzottata.