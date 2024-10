Una pensionata settantaduenne è stata avvicinata da un malvivente solitario, che dopo averla strattonata, le ha scippato la borsa. La donna, per fortuna, a parte il grosso spavento, non ha riportato traumi. Teatro dell’episodio una strada del centro cittadino di Canicattì. Tutto quanto si è verificato in una manciata di secondi, mentre in quei momenti la zona era pressoché deserta. Il balordo con una mossa fulminea le ha “strappato” la borsa dalle mani.

Arraffato l’accessorio si è dileguato a piedi, allontanandosi velocemente. All’interno c’erano alcune decine di euro, documenti, telefonino, le chiavi di casa ed altri effetti personali. Quando nella zona sono piombati polizia e carabinieri, l’anziana è stata trovata in stato di choc. Gli investigatori, dopo avere ascoltato la testimonianza della 72enne, hanno avviato le ricerche del malvivente. Quasi sicuramente si tratta di un immigrato, così come riferito dalla stessa vittima.