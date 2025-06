Si è svolta oggi, in un clima di entusiasmo, la cerimonia di premiazione della ottava edizione del Progetto “PretenDiamo Legalità”, promosso dalla Polizia di Stato, in virtù della collaborazione tra Ministero dell’Interno e Ministero dell’Istruzione, con l’intento di sensibilizzare gli studenti delle scuole primarie e secondarie sulla cultura della legalità. Attraverso incontri formativi tenutisi presso gli istituti scolastici provinciali che hanno aderito al progetto, personale della Polizia di Stato si è rivolto ai bambini ed ai ragazzi con l’obiettivo di approfondire diverse tematiche.

Per le scuole primarie i temi trattati sono stati:

PAROLA ALLE EMOZIONI! Educare i bambini all’affettività per favorire comportamenti pro-sociali.

LO SALVO IO IL MIO PIANETA! Per lavorare insieme ai più piccoli per creare progetti utili contro lo preco alimentare ecc.

COSTITUZIONE: I DIRITTI DEL BAMBINO!

Per la Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado:

CITTADINANZA CONSAPEVOLE: SEMPRE SULLA STRADA GIUSTA. Diffondere la cultura della sicurezza ferroviaria e della sicurezza stradale.

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E ALL’INCLUSIONE- INSIEME POSSIAMO! Affrontare la violenza di genere e ogni forma di razzismo e intolleranza sociale.

Grande è stato l’interesse dimostrato dagli studenti che, a seguito degli incontri, hanno realizzato degli elaborati sui temi sviluppati insieme alla Polizia, valutati poi da una Commissione che ha individuato, quali vincitori a livello provinciale, i seguenti istituti:

Scuola Primaria:

VIDEO CLIP AURORA E OMAR – Alunni delle classi IV A e IV B Istituto Comprensivo Luigi Pirandello Porto Empedocle

Scuola Secondaria di I grado:

BRANO MUSICALE CON VIDEOCLIP “IL DRONE E IL RAGAZZO”. Alunni del Coro “Le Voci bianche” e della classe II C Istituto Comprensivo “A.Camilleri” Favara.

Scuola Secondaria di II grado:

VIDEO CLIP Non chiamateli giochi. Alunni del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Agrigento.

L’evento, svoltosi presso la Caserma Anghelone alla presenza di una rappresentanza dei vincitori a livello provinciale, si è aperto con i saluti del Questore della Provincia di Agrigento, Tommaso Palumbo. I partecipanti hanno avuto la possibilità di interagire con personale della Polizia di Stato., seguendo un percorso dedicato, ove hanno visionato i veicoli della Polizia di Stato e una scena del crimine.

Dopo aver visionato gli elaborati realizzati dai ragazzi, il Questore ha voluto evidenziare che tutti gli studenti, con il loro impegno, hanno prodotto dei lavori di altissimo livello, e ha rimarcato, ancora una volta, la necessità che gli stessi si facciano sempre portatori dei valori e dei principi posti alla base di questo progetto. Si è infine proceduto alla consegna della targa Menzione Speciale per la categoria Cine Tv per il cortometraggio dal titolo “Non chiamateli giochi” realizzato con gli alunni del Centro Provinciale per l’Istruzione degli adulti (Cpia) sede di Favara e degli attestati di partecipazione per gli alunni.

