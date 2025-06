Il pubblico ministero Margherita Licata, al termine della sua requisitoria, ha avanzato richiesta di condanna dei due imputati, accusati di aver sfregiato con della vernice rossa la Scala dei Turchi di Realmonte. Chiesti quattro mesi e dieci giorni di reclusione per il 51enne favarese Domenico Quaranta, e sei mesi e quindici giorni per Francesco Geraci, 47 anni, anche lui di Favara.

Per Quaranta la richiesta di condanna è ridotta per via di una perizia psichiatrica che ha accertato la sua parziale incapacità di intendere e volere. La vicenda risale al 7 gennaio del 2022. Quaranta sarebbe stato l’esecutore materiale del gesto mentre Geraci avrebbe guidato la Ford Tranist al bordo della quale i due soggetti hanno raggiunto la scogliera di marna bianca. Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Andrea Terranova il 14 luglio prossimo emetterà la sentenza.

