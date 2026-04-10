Altro che buche: qui l’asfalto non c’è mai stato. A Villaggio Mosè, in via Pino Mercanti, a pochi passi da via Mario Tobino, i residenti convivono da anni con una strada che di urbano ha ben poco.

A raccontarlo è Claudio Lattuca, 18 anni, che insieme ad altri condomini vive una situazione che si trascina da oltre quindici anni. “Le condizioni della strada sono pessime, non è mai stata asfaltata – spiega –. Tra fango, pietre e dislivelli, ogni spostamento diventa complicato”.

Una criticità evidente dalle immagini: tratti completamente sterrati, avvallamenti e pozzanghere che rendono la carreggiata difficile da percorrere, soprattutto dopo la pioggia.

Il problema, però, non è solo il degrado. La strada è pubblica e questo impedisce ai residenti qualsiasi intervento diretto. “Non possiamo nemmeno sistemarla da soli, rischieremmo conseguenze legali”, aggiunge il giovane.

Un paradosso in una zona considerata residenziale, frequentata quotidianamente da famiglie, bambini e giovani, anche per la vicinanza a servizi e scuole. Eppure, nonostante il contesto e il valore immobiliare dell’area, la viabilità resta ferma a condizioni di decenni fa.

Da qui l’appello alle istituzioni: “Chiediamo attenzione al sindaco e alla giunta. Non è possibile crescere in una situazione del genere”.

Una segnalazione che riporta al centro il tema delle strade mai completate e delle periferie che attendono ancora interventi essenziali.

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