La notizia della morte di un noto commerciante, di 55 anni, sta facendo il giro della città di Agrigento, provocando tristezza e lasciando attoniti. In quei locali, in via Papa Luciani, che per anni hanno ospitato la sua attività di colorificio è stato trovato senza vita. L’uomo era molto conosciuto in città e la zona, dove per anni ha portato avanti l’attività, è in subbuglio. In via Papa Luciani è arrivata una pattuglia della polizia e anche un’ambulanza, ma per il 55enne non c’è stato nulla da fare.