Politiche abitative, richiesta di incontro al Sindaco di Agrigento

Il Sicet Cisl ed il Sunia Cgil associazioni che si occupano di politiche abitative,!rappresentate da Roberta Russo e Floriana Bruccoleri, hanno chiesto un incontro al Sindaco di Agrigento finalizzato a comprendere la posizione della amministrazione in ordine al “programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari”, giusto decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 21/12/2017. In forza di ciò, i comuni dovranno avviare gli interventi finanziati entro 1 anno dalla concessione del contributo da parte della Regione e li dovranno ultimare entro i successivi due anni. Pertanto Sicet e Sunia a tutela degli assegnatari degli immobili, intendono conoscere e sollecitare l’intervento del comune di Agrigento in ordine ai previsti interventi finanziati.