Presentazione “Solo una vita” – Grotte e raccolta firme ddl anti-violenza

…”Solo una vita” ci mette di fronte a un legame che non ha nulla a che vedere con l’amore, che ha molto a che fare con la nostra fragilità e che diventa la causa di una sconfitta dolorosa e per tanti versi definitiva; una sconfitta sempre più scontata che deve diventare la sconfitta del mondo intero, di una società sempre più incapace di insegnare ad amare o forse, più semplicemente, fatta di persone che rinunciano sempre più spesso alla verità…

[Introduzione “Solo una vita” – Calogero Sanfilippo]

Venerdì 16 novembre alle ore 19 presso la chiesa San Nicola a Grotte la presentazione del libro “Solo una vita” della scrittrice Mariuccia La Manna.

Dopo i saluti dell’amministrazione comunale dialogheranno con la scrittrice Angelo Palermo e l’avv. Venerando Bellomo.

Letture a cura di Giusy Carreca



In tale occasione, in cui sarà presente l’on. Rosalba Cimino, comincerà la raccolta firme, per il Comune di Grotte, in merito al DDL anti-violenza e anti-stalking di cui è coordinatrice provinciale, la stessa scrittrice per conto dell’ass. ONLUS PUNTO (PA) promotrice dell’iniziativa, e di cui il Comune di Racalmuto è capofila per la provincia di AG.





È importante portare con sè un documento di riconoscimento