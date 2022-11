PNRR, oltre 3 milioni per asili nido e scuole dell’infanzia di Agrigento.

Tre milioni di euro per la ristrutturazione dell’Asilo Esseneto, della Scuola dell’Infanzia Malaguzzi del Villaggio Peruzzo e della Scuola dell’Infanzia di Montaperto. Con decreto del Direttore Generale e Coordinatore dell’Unità di missione per il PNRR, i tre interventi candidati dal Comune di Agrigento sono stati ammessi a finanziamento per un importo totale di poco più di tre milioni di euro. Gli elaborati, redatti dagli uffici comunali, rientrano nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”. Nel dettaglio si tratta della:

– demolizione e ricostruzione della Scuola dell’Infanzia di Montaperto, da destinare ad asilo e centro polivalente per un importo pari a € 1.197.306,00;

– demolizione e ricostruzione Scuola dell’Infanzia Malaguzzi del Villaggio Peruzzo per un importo di € 816.000,00;

– demolizione e ricostruzione dell’Asilo Esseneto per un importo di € 1.027.000,00.

Il sindaco di Agrigento, Francesco Micciché, afferma: “Un risultato che mi rende felice e che condivido con i miei concittadini.

Ringrazio i progettisti e l’assessore Principato per l’obiettivo raggiunto.”