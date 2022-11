Cade dal letto, muore pensionata

Colta da un improvviso malore, oppure nel tentativo di scendere dal letto, è caduta sul pavimento di casa, e non è riuscita più ad alzarsi. Nonostante i soccorsi per lei non c’è stato più nulla da fare. Una pensionata, ultrasettantenne, di Agrigento è morta all’interno della sua abitazione di via Garibaldi, ad Agrigento.

L’anziana, questa mattina, non rispondeva. Qualcuno dei vicini di casa, temendo il peggio ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del Comando provinciale, e un’ambulanza. Quando la donna è stata raggiunta era in condizioni critiche.

Il personale sanitario del 118 ha messo in atto il massaggio cardiaco, utilizzando anche il defibrillatore, ma dopo vari tentativi si sono dovuti arrendere. Il cuore dell’agrigentina aveva cessato di battere.