Ignoti hanno incendiato due pneumatici e delle bombolette di gas da campeggio davanti il portone d’ingresso dell’abitazione di un imprenditore cinquantacinquenne di Grotte. Il fatto è accaduto, ieri notte, alla periferia del piccolo centro dell’Agrigentino. Lanciato l’allarme, sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Canicattì.

Una prima relazione è stata inviata alla Procura di Agrigento, che sulla vicenda ha aperto un fascicolo d’indagine, a carico di ignoti, con l’ipotesi di reato di danneggiamento a seguito di incendio.

L’imprenditore è stato sin da subito sentito, nel tentativo di dare una risposta all’evento. L’obiettivo era uno soltanto: riuscire a capire se avesse avuto, di recente, richieste di denaro, problemi o dissidi, e se avesse dei sospetti, più o meno mirati, su chi ha potuto mettere a segno l’intimidazione. Su questo “fronte” non sono trapelate indiscrezioni.

