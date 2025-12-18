La polizia di Stato della Questura di Enna, con il supporto del reparto prevenzione crimine della Sicilia Orientale, ha dato avvio a una vasta operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti. Coinvolte anche le province di Agrigento e Catania. L’azione, condotta dalla sezione antidroga e contrasto al crimine diffuso della squadra Mobile, ha portato all’esecuzione di 13 ordinanze di applicazione di misura cautelare emesse dal giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Enna, su richiesta della Procura della Repubblica.

Secondo quanto emerso dalle indagini, gli investigatori hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati, ritenuti responsabili di attività di spaccio di droga. L’unico agrigentino, destinatario di misura cautelare, è il ventiquattrenne V.C., di Sambuca di Sicilia. L’ordinanza per il giovane prescrive l’obbligo di dimora nel Comune di residenza. L’operazione rappresenta un nuovo passo nella lotta al narcotraffico sul territorio siciliano, confermando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare un fenomeno che continua a destare forte allarme sociale.

