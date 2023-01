Pluripiano: fruibili i piani dal primo fino al settimo.

Non solo per gli spettacoli al Pirandello ma da martedì pomeriggio, 24 gennaio, il Pluripiano è ufficialmente riaperto. Sabato scorso,21 gennaio, il parcheggio di via Pietro Nenni ha riaperto in occasione della serata dedicata a Pippo Flora nel vicino teatro, poi le ultime definizioni che consentono la riapertura senza più interruzioni. Rimane interdetto il piano terra per motivi di sicurezza, ma anche prima della chiusura non veniva utilizzato dal pubblico ma solo dai mezzi di servizio comunali. Fruibili i piani dal primo fino al settimo. Per “problemi burocratici” è interdetto in modo assoluto l’uso degli ascensori “che devono essere disabilitati dall’impianto di fornitura di energia elettrica”, si legge nell’ordinanza del sindaco Franco Micciché. “Il cancello di uscita a piano terra deve restare completamente aperto”, continua l’ordinanza. La struttura era stata chiusa dal comune di Agrigento lo scorso 8 settembre, su indicazione dei vigili del fuoco del Comando provinciale.